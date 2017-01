Wo Oma einst das Rechnen lernte

Rechenaufgabe: „Von einer Mandel Nüsse werden neun Stück gegessen; wie viele bleiben?“ Ganz schön kniffelig! Aber Rudolf Müller kann sie lösen und, was noch besser ist, er kann sie so erklären, dass sie auch ein Schüler versteht, der nicht vor hundert Jahren die Schulbank gedrückt hat.

Schließlich ist er Leiter des Historischen Klassenzimmers in Immendorf und kennt sich mit Mathematik von anno dazumal aus. Er kann auch noch Sütterlin-Schrift lesen, übertragen und natürlich: unterrichten. Rudolf Müller hat lange Zeit als Schulleiter gearbeitet, heute beschäftigt er sich mit der Historie der Schule, insbesondere aber mit der Heimat-Schulgeschichte der Region. In der historischen Schulstube, die sich im Gebäude der katholischen Grundschule in Immendorf befindet, sammelt der Museumsverein nicht nur alte Rechenschieber, historische Lotsenuniformen, alte Tornister und hölzerne Katheder, sondern auch Spickzettel, Zeugnisse und alte Klassenfotos aus allen Geilenkirchener Stadtteilen. Das älteste stammt aus dem Jahr 1908.

Für Abonnenten unserer Zeitung unterrichtet Museumsleiter Müller noch einmal so wie zu Kaisers Zeiten. Die Schüler dürfen in den hölzernen Bänken Platz nehmen, zu Griffel und Lesefibel greifen und die bunten Schulwandbilder ganz aus der Nähe betrachten, denn dieses Museum ist eines zum Anfassen. Und keine Angst, auch wenn Sie die Aufgabe nicht lösen können, müssen sie nicht mit Backpfeifen rechnen.

Termin: 17. Februar 2017, 15 Uhr

Ort: Historisches Klassenzimmer, Geilenkirchen-Immendorf

Leistungen: • Besuch des hist. Klassenzimmers

• 1,5 Stunden Unterricht wie früher

• hist. Lese- und Schreibheft zum Mitnehmen

• Einführung in die Sütterlin-Schrift

Bewerbung: Schriftlich bis 01.02. unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Personen pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Klassenzimmer“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise.