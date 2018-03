Willkommen im Schloss

Schemme‘s Schloss-Restaurant auf Haus Kambach ist am Freitag, 27. April, und am Samstag, 28. April, fest in Aboplus-Hand. Zwei Veranstaltungen bieten wir in dem alten, idyllisch und direkt am Golfplatz gelegenen Wasserschloss in Eschweiler-Kinzweiler an. An beiden Tagen servieren wir Ihnen ein 4-Gang Spargel-Menü mit einer leckeren Dessertvariation zum Abschluss.

Seit fast zwei Jahren hat Michael van de Mosselaar in der Küche von Haus Kambach das Sagen. Er und sein Team möchten alle Gäste mit ihren Gerichten verzaubern. Die Betonung liegt dabei auf alle. Esskultur geht in den über 300 Jahre alten Gemäuern, direkt am Golfplatz Kinzweiler, weit über das tägliche, kleine und schnelle Gericht im angeschlossenen Bistro des Golfplatzes hinaus.

In Schemmes Küche werden spezielle Menü- oder Buffetwünsche erfüllt und der Keller ergänzt diese mit ausgesuchten Weinen. In dem baulichen Kleinod kann jeder Genießer für ein paar Stunden Schlossherr sein.

Vorteilspreis

Termine: 27. oder 28. April 2018, jeweils um 18 Uhr

Ort: Schemme‘s Restaurant im Haus Kambach, Eschweiler

Spargel-Menü:

Wildkräuter-Salat, Balsamico-Dressing

Spargeltarte von grünem und weißem Spargel

Spargel-Essenz mit Bourbon-Vanille

Tranche vom australischem Rinderfilet

Sous vide gegarter Stangenspargel

Sauce Hollandaise, neue Kartöffelchen

Crème brûlée, Früchte der Saison

Schokoladen-Eis, karamelisierter Spargel

Preis: 49,- € p.P. (für Abonnenten) statt 62,- € p.P. (Nicht-Abonnenten)

Reservierung beim Veranstalter mit Nennung der Aboplusnummer: Schemme‘s Schloss-Restaurant, Kambachstraße 9-13, 52249 Eschweiler, Tel. 02403/23080, info@schemmes-restaurant.de

Begrenztes Kontingent; Abopluskarte bereithalten. Eigene An- und Abeise.