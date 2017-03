Was passiert mit unserem Abfall?

Ohne groß einen Gedanken daran zu verschwenden, wo unser Müll eines Tages landen wird, schmeißen wir ihn in die Mülltonne. Er wird abgeholt und verschwindet aus unseren Augen. Dass nach dem Abladen an der Müllverbrennungsanlage (MVA) eine große Maschinerie in Gang gesetzt wird, wissen nur wenige.