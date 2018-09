Vulkan-Expreß und Naturphänomen

Besteigen Sie am Sonntag, 14. Oktober, die nostalgische Brohltalbahn und fahren Sie in gemütlichem Tempo durch die eindrucksvolle herbstliche Eifellandschaft. Am Morgen bringt Sie der Reisebus nach Engeln, wo Sie den restaurierten Zug besteigen. Während der beschaulichen Fahrt mit dem „Vulkan Expreß“ überwinden Sie einen Höhenunterschied von 398 Metern und passieren auf Ihrer Fahrt entlang des Brohlbachs zwei Viadukte und einen Tunnel. Nachdem Sie den Zug verlassen haben, erwartet Sie ein schmackhaftes Mittagessen in einem idyllisch gelegenen Restaurant am Laacher See, bevor dann der zweite Höhepunkt des Tages auf dem Programm steht. Mit seinen bis zu 60 Meter hohen Fontänen ist der Geysir in Andernach der höchste Kaltwassergeysir der Welt. Etwa alle zwei Stunden steigt die beeindruckende Wasserfontäne in den Himmel. Vor der Beobachtung des Geysirs steht ein Besuch im Erlebniszentrum auf dem Plan, wo man alles über das Naturphänomen in Andernach erfährt. Wenige Schritte entfernt besteigt man dann das Schiff, das die Besucher ins Naturschutzgebiet Namedyer Werth zum „spuckenden“ Geysir bringt.

Abotour

Termin: 14. Oktober 2018

Abfahrt: 9 Uhr, Aachen

Leistungen: • Busfahrt ab Aachen (Zustieg Düren) und zurück

• Fahrt mit der Brohltalbahn (Vulkan-Expreß) von Engeln nach Brohl

• Mittagessen im Restaurant Waldfrieden am Laacher See

• Bustransfer zum Geysir-Zentrum Andernach

• Eintritt in das Geysir-Zentrum und Besuch der interaktiven Ausstellung z. d. Naturphänomen

• Schiffsfahrt hin und zurück zur Namedyer Halbinsel und Beobachtung des Geysir-Ausbruchs

• Reiseleitung

Preis: 109,- € p.P. (für Abonnenten)

119,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung beim Veranstalter: Kultur-Erlebnis & Genuss, Preußenstraße 18,

67105 Schifferstadt unter Telefon 06235/929 642 oder per E-Mail an info@kultur-erlebnis-genuss.de

Bitte Aboplus-Karte bereithalten.

Begrenztes Kontingent