Vortrag von Peter Köster: Achtung Pubertät!

Die Pubertät ist für Jugendliche eine anstrengende Lebensphase. Doch auch für Eltern und Pädagogen bedeutet dies eine Herausforderung:

In seinem Vortrag mit dem auf den ersten Blick merkwürdig klingenden Titel „Achtung Umbauarbeiten!“ beschreibt der Aachener Pädagoge Peter Köster, basierend auf neueren Erkenntnissen der Neurobiologie, anschaulich und unterhaltsam die Entwicklung des menschlichen Gehirns in den ersten 18 Lebensjahren. So findet er eine natürliche Erklärung für die manchmal nicht nachvollziehbaren Verhaltens- und Handlungsweisen der Jugendlichen beim Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein. Er will seinen Zuhörern deutlich machen, dass die Pubertät keinesfalls eine nur durch Hormone gesteuerte Phase im Leben eines Menschen ist, sondern durch einen regelrechten „Umbau“ des Gehirns mitgesteuert wird. Dabei bindet Peter Köster die Zuhörer in das kurzweilige Geschehen so ein, dass jeder die automatisierte Arbeitsweise des eigenen Gehirns nachvollziehen kann. Darüber hinaus liefert er unter anderem Antworten auf das veränderte Schlafverhalten pubertierender Jugendlicher, auf den „normalen“ Leistungsabfall in der Schule sowie unterschiedliche Verhaltens- und Kommunikationsweisen bei Mädchen und Jungen. Erleben Sie die Vorträge am 25. Januar 2017 in Roetgen und am 2. Februar 2017 in Aachen live und erfahren Sie mehr über das menschliche Gehirn.

Termin 1: 25. Januar 2017, 19 Uhr

Ort: Bürgersaal der Gemeinde Roetgen

__________________________________________

Termin 2: 2. Februar 2017, 19 Uhr

Ort: Pressehaus-Kasino im Aachener Zeitungsverlag

Preis: 5,- € p.P. (Abonnenten)

7,50 € p.P. (Nicht-Abonnenten)

Tickets: Erhältlich in allen Vorverkaufsstellen des Zeitungsverlages Aachen gegen Vorlage Ihrer Aboplus-Karte.

Begrenztes Kontingent.