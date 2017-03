Von Geilenkirchen aus weltweit im Einsatz

Der Rüstungskontrolle kommt nach Ansicht von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen „eine wachsende sicherheitspolitische Bedeutung“ zu. Und zum runden Geburtstag einer einzigartigen Einrichtung der Bundeswehr lobte sie im Jahr 2016: „25 Jahre Zentrum für Verifikationsaufgaben, das sind vor allem 25 Jahre wertvolle Vertrauensarbeit für Frieden und Freiheit in Deutschland und Europa!“ Im Einsatz ist das ZVBw (so das Kürzel des Zentrums) weltweit, beheimatet aber ist es im Kreis Heinsberg: in der Geilenkirchener Selfkant-Kaserne.