Vom Korn zum Brot

Wie wurde das Getreide zu Großvaters Zeit gemahlen? Das können Abonnenten unserer Zeitung am Donnerstag, 18. Mai, in der Haarener Mühle erfahren. Dann zeigen Müller Theo Verbeek und das Team vom Verein Historische Mühlen im Selfkant den Abonnenten, wie die Haarener Mühle funktioniert. Die Funktionsweise der Mühle wird dabei praktisch erklärt. Und die Teilnehmer können beim Aufziehen der Segel und bei einigen Handgriffen während des Mahlens auch selbst Hand anlegen. Natürlich läuft die Mühle nur, wenn auch etwas Wind weht. Zu sehen gibt es aber auch bei Windstille eine Menge. Der Müller kann zum historischen Gebäude und der Geschichte der Mühle eine Menge Interessantes erzählen.

Wie eng der Raum Selfkant mit den Mühlen verbunden ist, zeigt auch die Tatsache, dass die Region eine der höchsten Mühlendichten in ganz Deutschland aufweist. Und dieses kulturelle Erbe will der Verein Historische Mühlen im Selfkant, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, bewahren. Das tut er zum Beispiel dadurch, dass er die Mühlen instand hält und ehrenamtliche Müller ausbildet.

Waldfeucht-Haaren

Termin: 18. Mai 2017, 15 Uhr

Ort: Haarener Mühle, Waldfeucht

Leistungen: • Führung durch die historische Mühle in Waldfeucht-Haaren

Bewerbung: Schriftlich bis 26.04. (Datum Poststempel) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer, unter der Sie erreichbar sind.

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Mühle“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Eigene An- und Abreise. Begrenztes Kontingent. Benachr. in der KW 18.