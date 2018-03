Über den Dächern der Kaiserstadt

Der Aachener Dom ist zweifelsohne das bekannteste Bauwerk der Kaiserstadt. Schon von weitem können Besucher den gewaltigen Glockenturm und die gotische Chorhalle – das „Glashaus Aachens“ – sehen.

Jedes Jahr besucht mehr als eine Million Menschen die Kathedrale, deren Ursprünge aus dem späten 8. Jahrhundert stammen. Einst ließ Karl der Große die Kirche nach dem Vorbild der Kirche San Vitale im italienischen Ravenna errichten. Symbol des mittelalterlichen Kernbaus ist bis heute das gewaltige Oktogon im Zentrum. Kostbare Marmorsäulen und der prächtige Barbarossa-Leuchter – einst von Kaiser Friedrich Barbarossa und seiner Ehefrau zur Heiligsprechung Karls des Großen gestiftet – lassen den Besucher des Doms in die mittelalterliche Welt eintauchen.

Günter Schulte führt die Gruppen durch den Dom

Auch in den oberen Etagen hat der Dom einiges zu bieten. Neben dem Thron ist es vor allen Dingen der selten zu sehende Dachstuhl, der Geheimnisse in sich trägt. Sie können nun mit Aboplus am 12. oder 20. April 2018 auf einer Domführung den Dachstuhl der Kathedrale kennenlernen. Die Route führt durch den Turm, über die Galerie und in die Dachstühle über Oktogon und Chorhalle, also ausnahmslos in Bereiche, die für Dombesucher nicht zugänglich sind. Der Rundgang auf dem Dach der Chorhalle ermöglicht besondere Rundblicke über die Stadt. Die Teilnehmer sollten festes Schuhwerk tragen und schwindelfrei sein.

Blick hinter Kulissen

Termin: 12. oder 20. April, 17.30 Uhr

Ort: Dominformation, Johannes-Paul-II-Straße, Aachen

Leistungen:

• Dachstuhlführung im Dom

Bewerbung:

Schriftlich bis 14.03. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Dom“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer sowie Wunschtermin

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Hinweis: Bitte festes Schuhwerk mtragen

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 12.