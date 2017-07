Top-Musik in der Eifel

Im September können sich Musikliebhaber auf ein besonderes Konzert-Event in der Eifel freuen.

Vom 7. bis zum 10. September gastieren nationale und internationale Top-Künstler bei der „Bühne unter Sternen“ auf der Burg Nideggen. Den Auftakt macht am 7. September um 20 Uhr der Schweizer Musiker „Seven“, der gemeinsam mit „FloMega & the Ruffcats“ auftreten wird. Weiter geht es am 8. September um 20 Uhr, wenn Jazz-Trompeter, Sänger und Ausnahmekünstler Till Brönner das Publikum mit seinen Klängen verzaubert. Der international erfolgreiche Viersener hat sein aktuelles Album im Gepäck und wird viele Stücke daraus präsentieren. Superstar Jamie Cullum zeigt sich am 9. September um 20 Uhr als echter Klaviervirtuose. Richtig Kölsch wird es dann am 10. September. Die „Höhner“ laden um 15 Uhr zu einer Reise durch ihre Bandgeschichte ein. Ob „Viva Colonia“, „Schenk mir ein Herz“ oder „Die Karawane zieht weiter“ – wenn die Kölner Stimmungsmacher auftreten, wird getanzt, gesungen und geschunkelt. Lassen Sie sich diese besonderen Konzerte nicht entgehen. Für unsere Leser bieten wir Tickets für die Aufführungen zum attraktiven Vorteilspreis an.

Vorteilspreis

Termine:

7. September, 20 Uhr, „Seven“ mit „FloMega & the Ruffcats“, ab regulär 36,55 €

8. September, 20 Uhr, Till Brönner, ab regulär 37,55 €

9. September, 20 Uhr, Jamie Cullum, ab 50,85 €

10. September, 15 Uhr, Die „Höhner“, ab regulär28,85 €

Leistungen:

• jeweils 20 Rabatt auf Tickets bei den aufgeführten Konzerten

Tickets:

Erhältlich in allen Vorverkaufsstellen des Medienhauses Aachen (siehe 1. Lokalseite)

zzgl. der 1 Euro- Systemgebühr

Mehr Informationen unter:

www.buehne-unter-sternen.de

Begrenztes Kontingent.