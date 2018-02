Tivoli: Ort von Triumphen und Tragödien

Mit seinen rund 30 Metern Höhe und den leuchtend gelben Bauelementen und dem großen Schriftzug ist es von Weitem zu sehen, das neue Tivoli-Stadion – und zwar nicht nur dann, wenn die Flutlichtanlage läuft. Seit 2009 trägt Alemannia Aachen in dem Sportstadion ihre Heimspiele aus. Viele Aachener haben hier bereits ihre Lieblingsmannschaft immer wieder angefeuert. Doch wie sieht das Stadion eigentlich von innen aus?

Bei einer exklusiven Führung für die Leser unserer Zeitung im Rahmen unserer Aboplus-Aktion wird Martin vom Hofe, seit vergangenem Jahr Geschäftsführer der Alemannia, spannende Einblicke ins Innere des Stadions in der Soers gewähren und die Teilnehmer in Bereiche des Bauwerks führen, die sonst nur Spielern, Trainern oder Vereinsverantwortlichen vorbehalten sind: Wie sehen die Umkleidekabinen der Sportler aus? Wie sitzt es sich auf den Stühlen der Trainer im Pressekonferenzraum, wie wirkt das Stadion vom Business-Bereich aus auf den Zuschauer? Und wie fühlt es sich an, den Rasen direkt vom Spielfeldrand aus unter die Lupe zu nehmen? Die Führung verspricht eine spannende Tour für alle Alemannia-Fans zu werden und für solche Leser, die es vielleicht noch werden wollen. Bitte denken Sie daran, geeignetes Schuhwerk mitzubringen. Denn im Laufe der Führung wird die Gruppe eine nicht zu unterschätzende Wegstrecke mit Treppen zurücklegen.

Aachen

Termin: 21. März 2018, abends

Ort: Tivoli Aachen, Krefelder Straße

Leistungen: • Führung durch das Stadion

Bewerbung: Schriftlich bis 28.02. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Alemannia“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110,

52085 Aachen • Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Hinweis: Die Führung durch das Stadion ist nicht barrierefrei! Bitte öffentlichen Parkraum nutzen.

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 10.