Teufelskerle und ein Todesrad

Schöne Bescherung! Das wird ein besonderes Weihnachtsgeschenk für Aachen: Vom 22. Dezember bis 7. Januar verwandelt sich der Bendplatz wieder in eine farbenfrohe Fantasiewelt.

Eine bunte Schar international bekannter Manegen-Künstler bringt Power und Poesie in die Domstadt. Allen voran Fumagalli, der König der Clowns. Er kommt endlich wieder nach Aachen und ist der Star im neuen Programm des Aachener Weihnachtscircus! Der Publikumsliebling („Bienchen, Bienchen, gib mir Honig“) mit der unvergleichlichen Stachelfrisur kehrt also nach vielen Jahren in die Kaiserstadt zurück. Und das Beste daran: Mit Aboplus gibt es 20 Prozent Rabatt auf alle Karten bei allen Vorstellungen. Davon ausgeschlossen ist lediglich der 2. Januar. Den haben wir komplett zum Aboplus-Tag erklärt. Am ersten Spieltag des neuen Jahres gibt es unschlagbare Sonderpreise in drei Kategorien. Die komplette Unterhaltung für wenig Geld.

Nach dem Weihnachtsgastspiel

des italienischen Circo Aquatico im vergangenen Jahr liegt dieses Mal der Schwerpunkt auf Irland. Dort lebt nicht nur der italienische Super-Clown Fumagalli, sondern auch das junge Brüder-Gespann Tom und Jamie Duffy. Die Chefs von „Tom Duffy’s Circus Ireland“ brillieren mit einer spektakulären Weltsensation im Todesrad: Die Geschwister balancieren Mann auf Mann stehend in voller Fahrt außen auf dem rasenden Rad! Romantik, Riverdance und Rock, internationale große Stars der Manege und aufgehende Kometen am Circus-Himmel, Lustiges, Luftiges, Lautes und Leises verbinden sich zu großartigem Unterhaltungsfest für die ganze Familie.

Vorteilspreise

Termine Familienshows: Dienstag, 2. Januar 2018, 15.30 Uhr und 19.30 Uhr

Familienshow-Tickets: PK 1: 36,90 € statt regulär 39,90 € PK 2: 26,90 € statt regulär 29,90 €

PK 3: 16,90 € statt regulär 19,90 € jeweils zzgl. 1,- € Servicegebühr

Termine reguläre Shows: 22. Dezember bis 7. Januar (täglich: um 15.30 und 19.30 Uhr);

Hinweis: ( Premierentag nur 19.30 Uhr, Heiligabend, Neujahr spielfrei). Zzgl. der üblichen Vorverkaufsgebühren in allen VVK-Stellen des Medienhauses Aachen (s. 1. Lokalseite), gegen Vorlage der Aboplus-Karte (max. 4 Tickets pro Karte) sowie ab dem 21. Dezember an der Circuskasse.

Ort: Bendplatz Aachen, Süsterfeldstraße

Begrenztes Kontingent. Bei Buchung bitte die Aboplus-Karte bereithalten