Tanz der Vampire in Köln

Jetzt wird es bissig: Roman Polanskis Musical-Welterfolg TANZ DER VAMPIRE hat Köln im Sturm erobert.

Das Musical entführt die Zuschauer noch bis zum 29. September 2018 in die Welt der Unsterblichkeit: Die gruselig schöne Geschichte überzeugt mit viel schwarzem Humor, furiosen Tanzszenen, opulenter Musik und einzigartiger Regie. Auf der Suche nach Vampiren finden der kauzige Forscher Professor Abronsius und sein Assistent Alfred in einem abgelegenen transsilvanischen Bergdorf Quartier. Alfred verliebt sich dort in die Tochter des Dorfwirts. Doch auch Vampirgraf von Krolock findet Gefallen an ihr. Die harmlose Liebesgeschichte mündet in einem gruseligen Mitternachtsball der Vampire.

20% -Preisvorteil

Ort:

Musical Dome Köln

Vorstellungen:

Fr, 06.04.2018 19:30 Uhr und Di, 01.05.2018 19:30 Uhr

Tickets:

31,50 € - 116,50 € (reg. Preis) zzgl. Gebühren

Unsere Abonnenten erhalten gegen Vorlage der Aboplus-Karte 20 Rabatt auf den jeweiligen Ticketgrundpreis (zzgl. Gebühren). Das Angebot gilt nicht für bereits ermäßigte Tickets.

Tickets erhältlich in allen bekannten VVK-Stellen des Medienhauses Aachen