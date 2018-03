Süße Stunden erleben

Naschereien nennt d´r Öcher „Leckfitte“ – und die lässt man sich bekanntlich nicht gerne nehmen.

Im 19. Jahrhundert zettelten die Aachener Bürgerinnen und Bürger gar eine „Revolution“ an, als die Bäcker die österlichen Gebildbrote nicht mehr kostenlos hergeben wollten. Theaterstücke, Gedichte und Ameröllchen bezeugen das bedeutende Ereignis.

Musik, Verzäll und Leckereien

Posche (Ostern), Posch-Ej, Poschweck sind also die Themen, denen sich die Gäste mit Musik (Ägid Lennartz), Geschmack (Michael Nobis) und Verzäll und Lesungen (Manfred Birmans/ Michael Nobis/ Ägid Lennartz) nähern wollen. Am Mittwoch, 11. April, um 18.30 verwandelt sich das Medienhaus Aachen in eine Aachener Backstube. Michael Nobis wird als Bäckermeister kostenlose Poschwecken verteilen und die damalige Reaktion seiner Zunft vertreten und erklären. Um eine Spende für den Verein Oecher Platt e.V. wird vor Ort gebeten

Vortrag

Termin: 11. April 2018, 18.30 Uhr

Ort: Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3

• musikalisch untermalter Platt-Vortrag

• 1 Poschweck (pro Paar)

