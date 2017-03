Stars live erleben

Wenn die Schlagernacht des Jahres 2017 am Samstag, 29. April, um 18 Uhr in der Kölner LANXESS arena ansteht, geben sich die Stars und Sternchen der Schlagerszene die Klinke in die Hand. Von Newcomerin Vanessa Mai über Altmeister Howard Carpendale bis zur Ikone Vicky Leandros sind alle dabei und werden das Publikum mit ihren größten Hits und legendären Songs begeistern.

Ein Muss für Schlagerfans

Für Fans gilt die erfolgreichste Veranstaltungsreihe des deutschen Schlagers einfach als der „place to be“. Durch die Vielzahl an hochkarätigen Künstlern, die sich in den großen Arenen Deutschlands einfinden, erwartet die Besucher regelmäßig ein Feuerwerk aus Unterhaltung und Emotionen pur.

Aboplus hat für Sie ein attraktives Premiumpaket geschnürt: Zahlen Sie statt 109,- € nur 85,- p.P. für die Buffetteilnahme und Getränkeauswahl im Backstage Restaurant von Einlass bis Showbeginn sowie den reservierten Sitzplatz auf Premium Seats am 29. April 2017!

Vorteilspreis

Termin: Samstag, 29. April 2017,18 Uhr (Einlass ab 16 Uhr)

Leistungen: • reservierte Premium-Plätze

• Reichhaltiges Buffet mit verschiedenen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts ab Einlass um 16 Uhr bis zum

Veranstaltungsbeginn

• Auswahl an alkoholischen Getränken und Softdrinks ab Einlass um 16 Uhr bis zum Veranstaltungsbeginn

Preis: 85,- € p.P.(für Abonnenten) 109,- p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung beim Veranstalter: ARENA Management GmbH Vertrieb, Telefon 0221/8022215,

(nur Ticket-Hotline, keine Beratung) www.lanxess-arena.de/zva

E-Mail: vertrieb@lanxess-arena.de

Begr. Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Eigene An- und Abreise. Tickets sind vom Storno ausgeschlossen.