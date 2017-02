Stand-Up-Comedy vom Feinsten

Von wegen Schonprogramm! Humor immer volle Pulle, Zwerchfellattacken im Schleudergang, Spaßalarm im roten Bereich und knitterfreie Comedians, die in höchster Drehzahl ihre Gags und Pointen abschießen: Darauf dürfen sich die Zuschauer freuen, wenn NightWash am

Montag, 20. März, und Dienstag, 21. März, in der Euregio-Live-Halle auf der Euregio-Wirtschaftsschau Aachen das Publikum mit einem Trommelfeuer an blitzsauberer Unterhaltung aus den Socken haut. Die ersten Comedians stehen auch bereits fest: Am 20. März unterhalten u.a. Simon Stäblein, Ill-Young Kim und Bastian Bielendorfer das Publikum. Als NightWash-Moderator heizt Simon Stäblein das Publikum mit blütenweißem Stand-Up auf. Am 21. März geht’s grandios weiter. Gastgeberin Tahnee begrüßt dann u.a. Thomas Schmidt, Costa Meronianakis und weitere Comedians. Aboplus verlost 3x2 Tickets pro Show unter unseren Abonnenten. Wer nicht zu den glücklichen Gewinnern zählt und trotzdem die Shows nicht verpassen will, hat die Möglichkeit, Tickets unter Tel. 02405/40860 oder online unter www.meyer-konzerte.de sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben. Die Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag zum Besuch der EUREGIO Wirtschaftsschau.

Und so machen Sie mit: Einfach anrufen unter der Telefonnummer 01379-88491111 oder eine SMS mit dem Stichwort „azan nightwash“ an 1111 schicken

(Bei SMS-Teilnahme bitte Namen, Adresse und Kundennummer angeben).

Teilnahmeschluss ist der 15.02.2017, 24 Uhr. Die Gewinner werden per Los ermittelt und informiert. Gewinnspielteilnahme aus Belgien oder den Niederlanden Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen:

