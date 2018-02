Sport trifft auf Politik

Bis 1933 spielten Reinhold Münzenberg, „der Eiserne“, und Max Salomon, der trickreiche Stürmer, gemeinsam sehr erfolgreich für Alemannia Aachen, einen der damals bedeutendsten Vereine im Westen des Deutschen Reiches. Ab 1933 trennte die nationalsozialistische Politik ihre Lebenswege, alle Lebensbereiche wurden neu ausgerichtet, auch der Sport.

Was war Alemannia Aachen in dieser Zeit für ein Verein? Wie wirkte sich die nationalsozialistische Politik auf die Alemannia und das Vereinsleben aus? Wie agierten der Verein und seine Mitglieder im Spannungsfeld zwischen Politik und Sport? Was geschah mit den jüdischen Vereinsmitgliedern? Nach der rund einstündigen Führung durch die Ausstellung laden Kurator Andreas Düspohl und Thomas Wenge von der Alemannia Fan-IG die Teilnehmer zu einer Diskussionsrunde ein.

Exklusiv

Termin: 23. Februar 2018, 18 Uhr

Ort: Zeitungsmuseum Aachen

Leistungen: • Führung durch die Ausstellung mit Kurator Andreas Düspohl und Thomas Wenge von der Alemannia Fan-IG

Bewerbung: Schriftlich bis 06.02. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Alemannia“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Beg. Kontingent. Benachr. in der KW 7.