Spontan spitze sein – Expertin für Wirkung

Egal ob im Job oder privat – jeder von uns kennt unzählige Beispiele, wo ein bisschen Schlagfertigkeit gut gewesen wäre. Zur Auflockerung der Situation oder um schlicht „auf Augenhöhe“ mit dem Gegenüber zu bleiben. Leider fallen uns die wirklich schlagfertigen Antworten selten sofort ein, sondern erst Stunden später. Bislang zumindest – ab jetzt kann sich das grundlegend ändern! Denn Schlagfertigkeit ist erlernbar.

Sabine Altena zeigt Ihnen einfache und sofort anwendbare Techniken, die wirken. Mit Humor und einer Prise Mut starten Sie in ein elegant schlagfertiges Leben! Der Slogan der Expertin für Auftritt und Wirkung lautet „If nothing goes right – go left.“

Termin: Mittwoch, 15. März 2017, 19.30 bis 21 Uhr (Einlass: 19 Uhr)

Ort: forum M über der Mayerschen Buchhandlung, Buchkremerstr. 1–7, Aachen

Preis: 49,- € p.P.(für Abonnenten) 59,- € p.P. (für Nicht Abonnenten)

Buchung: www.sprecherhaus.de oder unter Tel. 02561/69565170 (Mo.-Fr. 9-12 Uhr und 14-16 Uhr)

Weitere Informationen unter: www.horizontwissen.de

Begrenztes Kontingent.