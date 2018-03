Spitzenfußball in der Allianz Arena

Auch in der Saison 2017/2018 marschiert der FC Bayern erneut Richtung Deutsche Meisterschaft. Auf dem Weg dorthin können Aboplus-Leser die Fußballstars wie Ribéry, Kimmich und Vidal ein Stück begleiten und sich von deren Fußballkunst verzaubern lassen.

Oder gelingt es der Borussia aus Mönchengladbach wieder, den Rekordmeister zu besiegen, wie in der Hinrunde, als sie mit ihrem 2:1 die Siegesserie von Jupp Heynckes beendete? Sie können das Geschehen auf dem Spielfeld live miterleben, denn wir haben für das Bundesligaspiel im April Tickets im Unter- und Mittelrang reserviert. Die zweitägige Fußballreise startet am frühen Morgen. Das Fußballspiel in der modernen Allianz Arena verfolgen Sie von überdachten Plätzen der Kat.1 oder Kat.3. Nach dem Spiel bringt Sie der Bus in die Privatbrauerei Maisach. Dort erwartet Sie ein zünftiger Weißbierempfang, ein leckeres Abendessen (nach Wahl) sowie die traditionelle Trikot- und Fanartikelverlosung. Nach Übernachtung und Frühstück im Leonardo Hotel Munich City Olympiapark schnuppern Sie bei einer Schifffahrt auf dem Ammersee bayerische Seeluft und haben anschließend Gelegenheit zum Mittagessen im Klostergasthaus des Kloster Andechs. Am frühen Nachmittag treten Sie die Heimreise an.

Abotour

Termin: Samstag, 14. April, bis Sonntag, 15. April 2018

Leistungen: • Busfahrt ab Aachen (Zustieg DN) im Komfortreisebus

• Eintrittskarte zum Spiel in der gebuchten Kategorie

• Weißbierempfang und Mittagessen im Bräustüberl Maisach

• Übernachtung/Frühstück im Leonardo Hotel Munich City Olympiapark

• Schifffahrt auf dem Ammersee und Besuch des Kloster Andechs

• Erfahrene Reiseleitung

Preis: 289,- € im DZ. (Ticket Kat. 3 Mittlerer Rang, Block 240)

309,- € (Ticket Kat. 1 Unterer Rang, Block 170)

(Zuschlag für Nicht-Abonnenten: 20,- €)

Einzelzimmerzuschlag: 40,- €

Buchung beim Veranstalter:

AB SportEvent, Preußenstraße 18, 67105 Schifferstadt

Telefon 06235-929646

E-Mail info@ab-sportevent.de

www.ab-sportevent.de

Begrenztes Kontingent.

Bitte Aboplus-Karte bereithalten.