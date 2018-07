Spektakel in der „Grünen Hölle“

Das ADAC GT Masters kommt vom 3. bis 5. August an den Nürburgring und verspricht ein rundum spannendes Motorsport-Wochenende. Weit über 30 GTs sprinten in der Liga der Supersportwagen nach dem Start auf die erste Kurve zu.

Da kommt bei großen und kleinen Zuschauern Freude auf. Bei diesem vierten von sieben Rennwochenenden wird nicht nur der Halbzeitmeister gekürt. Das ADAC GT Masters beendet in der Eifel auch eine längere Sommerpause, bevor es bis Ende September in einen rasanten Saisonendspurt geht. Viele der Fahrer sind den Fans am Ring nur zu gut bekannt – denn viele der GT3-Experten gehen auch in VLN oder beim ADAC 24h-Rennen an den Start. Doch beim ADAC GT Masters gibt es den Extra-Kick Action: Ausgetragen werden die beiden einstündigen Rennen am Samstag und Sonntag auf der nur 3,629 km langen Kurzanbindung des Nürburgrings – das entspricht gut 40 Runden, die (bei normalen Verhältnissen) absolviert werden. Wenn Sie dieses Rennspektakel live erleben möchten, haben Sie jetzt die einzigartige Chance. Aboplus verlost 3x2 Wochenendtickets.

