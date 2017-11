Sicher laufen über Stock und Stein

Trailrunning ist weder ein neuer Boom aus den USA, noch eine neue Sportart. Trailrunning ist Laufen abseits des Asphaltes, auf naturbefestigten Wanderwegen. Es beschert einem tolle Naturerlebnisse und unvergessliche Momente. Trailrunning erfordert erst einmal ein wenig Überwindung, aber wenn man es einmal gemacht hat, kommt man nicht mehr davon los.

Aboplus bietet nun einen Adventlauf mit einem Trailrunning-Experten aus der Eifel an: Holger Lapp, Buchautor und Ultratrailläufer zeigt Ihnen, wie man über Stock und Stein läuft. Er erklärt Ihnen, was alles zur Ausrüstung gehört und wie man sicher zum Ziel gelangt. Nach dem Start am Gut Kallerbend führt der Weg nach einem kurzen Anstieg hinunter zur Rur. Auf der anderen Rurseite geht’s im Gegenanstieg rauf zum Eugenienstein, wo die Teilnehmer mit einem schönen Blick ins Rurtal belohnt werden. Danach geht es über die Felspassage in Richtung Nideggen und über Zerkall wieder zum Ausgangspunkt zurück. Auf der Strecke stehen die Läufer unter fachmännischer Anleitung eines lizensierten Lauflehrtrainers. Er zeigt ihnen, wie sie mit kleinen Hilfsmitteln aus dem Wald ihre Koordinationsfähigkeit und Kraft stärken können und wird anschließend gemeinsam mit ihnen die geforderten Muskeln auch wieder fachgerecht dehnen.

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko, der Lauf findet bei jedem Wetter statt. Bitte sorgen Sie für wetterfeste Sportbekleidung und entsprechende Laufschuhe. Gegebenenfalls sollten Sie auch Wechselbekleidung mitnehmen, da im Nachhinein die Möglichkeit zur Einkehr besteht. Damit Sie warm durch den Lauf kommen, schenkt Ihnen Aboplus ein Schlauchtuch und das Buch „Trailrunning Guide Nordeifel“ vom Meyer & Meyer Verlag. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich eine gute Konstitution und Grundfitness sowie das Vermögen, fünf bis sechs km am Stück laufen zu können. Die Geschwindigkeit richtet sich nach dem Langsamsten, die Gruppe bleibt zusammen.

Zerkall

Termin: 10. Dezember 2017, 10 Uhr

Start: Zerkall, Gut Kallerbend

Leistungen: • Adventtrail durch die Eifel (7 km)

• Anleitung durch einen Lauflehrtrainer

• 1 Schlauchtuch pro Teilnehmer

• Buch „Trailrunning Guide Nordeifel“ (1 Exemplar pro Bewerbung)

Bewerbung: Schriftlich bis 29.11. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichwortes: „Trail“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanz. (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 49. Eigene An- und Abreise.