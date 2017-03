Shoppen, staunen und schmecken

Das diesjährige Motto der EUREGIO Wirtschaftsschau lautet: „Entdecken – Ausprobieren – Erleben“. Die 31. Ausgabe der größten Verbrauchermesse im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande startet am 17. März als Mischung aus riesigem Marktplatz und buntem Spaßpark.

Bis zum 26. März werden sich an insgesamt zehn Tagen wieder rund 300 Aussteller auf dem weitläufigen CHIO-Gelände in Aachen präsentieren. Besucher können viele Neuheiten entdecken und austesten, sich beraten lassen und vergleichen, zu günstigen Messekonditionen shoppen, aber auch Vorführungen anschauen und an Aktionen teilnehmen. Alles, was die Bereiche Wohnen & Leben, Freizeit & Gaming, Haus & Garten, Mobilität, Kulinarisches, Gesundheit & Wellness, Kids & Kreativ, Mode & Beauty, Events & Comedy hergeben, lässt sich in 18 Themenhallen und an zahlreichen Pavillons und Ständen auf dem Außengelände auf einer Fläche von insgesamt 22 000 Quadratmetern sehen, fühlen, riechen und schmecken. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp und der des Städteregionsrats Helmut Etschenberg. Besonderheiten sind unter anderem ein „Stop Tihange“-Mottotag, viele Kunst-, Tanz-, Theater- und Hundeworkshops sowie Pferdevorführungen, aber auch Flipperwettbewerbe.

Aboplus-Tag: 21.03.2017

(Euregio Wirtschaftsschau täglich von 10 bis 18 Uhr, am 17.3. ab 12 Uhr)

Preisvorteil: Aboplus-Kunden erhalten an diesem Tag bei Vorlage ihrer Karte a. d. Tageskasse max. 4 Tickets zu je 3,50 € p.P. (regulär 7,- € p.P.)

Gastronomie-Vorteile in der EUREGIO Live-Halle Nr. 14 (bis 15 Uhr)

Gastronomie-Vorteil I: Drei-Gänge-Aboplus-Menü zum Preis von 15,50 € (statt 22,- €) p.P.

Gastronomie-Vorteil II: Brüsseler Waffeln mit Sahne oder ein Apfelpfannkuchen plus eine Tasse Kaffee zum Preis von 3,90 € (statt 5,50 €) p.P.

Hinweis: An jeder Eintrittskarte hängt ein Gastronomie-Gutschein über 1,- €, der auf dem Gelände eingelöst werden kann. Wegen der elektronischen Erfassung der Speisen und Getränke muss die Aboplus-Karte schon bei der Bestellung vorgelegt werden. Anrechnung des 1-Euro-Gutscheins möglich. Weitere Rabatte können nicht verrechnet werden.