Schminktipps von der Profi-Visagistin

Ihren Beruf hat Malu Wilz von der Pike auf gelernt. Nach langjährigen Berufserfahrungen – unter anderem in einer Parfümerie, als Hairstylistin und bei einem bedeutenden Kosmetikhersteller, wagte sie daher 1979 den ersten Schritt in die Selbstständigkeit. Ihre profunden Kenntnisse in der Anwendung von Camouflage sowie Phantasie- und Maskenschminken gab sie zunächst in verschiedenen Seminaren an führenden Kosmetikschulen weiter.

Step-by-Step-Anleitung

Durch Live-Vorführungen und Workshops in Amerika, Asien und ganz Europa konnte sie sich bald über die Fachwelt hinaus einen Namen machen und startete so eine nationale und internationale Karriere, zu deren glanzvollen Höhepunkten beispielsweise Fernsehauftritte in Las Vegas, Oklahoma, San Francisco und Taipei gehören. Als charismatische Vorreiterin neuer Schminktechniken ging Malu Wilz konsequent ihren eigenen Weg. Andererseits war es von Beginn an ihr Anliegen, ein breites Spektrum ihres Wissens an andere weitergeben zu können. Schon bald, nachdem sie sich 1979 in Aachen selbstständig gemacht hatte, betreute sie daher neben ihren Kundinnen auch eigene Schüler. 1987 erfüllte sich Malu Wilz dann mit der Eröffnung der 1. Aachener Schminkschule einen langgehegten Traum. Bis heute leitet sie jeden ihrer Kurse selbst und vermittelt Schülern nicht nur alle professionellen Schminktechniken, sondern auch den Spaß und die Begeisterung für ihren Beruf.

Profitieren Sie als Abonnentin, was ansonsten nur Fachpublikum vorbehalten ist und nehmen Sie an einem Aboplus-Schminkkurs teil. Im Laufe des Abends schminkt die Visagistin zwei Damen aus dem Publikum. Malu Wilz zeigt somit die wichtigsten Grundlagen eines gepflegten Make-ups und geht auch gerne auf Ihre Fragen ein. Von der Grundierung mit Camouflage bis zum Kaschieren von Problemzonen setzt sie jeden Pinselstrich live und gibt viele Erklärungen dazu. Sie als Teilnehmerin können also Schritt für Schritt genau verfolgen, wie Couperose und Augenschatten verschwinden, Schlupflider und Falten gelindert werden, Rouge und Lidschatten feine Akzente setzen.

Seminar

Termine: 7.11./8.11./9.11./10.11.2017, jeweils 18-20 Uhr

Ort: Visagistenschule Malu Wilz, Dahmengraben 12-14, Aachen

Preis: 26,- € p.P. (nur Abonnenten) (Inkl. 1,- € Servicegebühr)

Tickets: Erhältlich ab sofort in allen bekannten Vorverkaufsstellen des Zeitungsverlages Aachen

(max. 2 Tickets pro Aboplus-Karte).

Begrenztes Kontingent.