„Rund um Aachen“ mit dem Schienenbus

Eisenbahnerlebnisse, herrliche Ausblicke und geschichtsträchtige Hintergründe – all das kombiniert der nostalgische Panorama-Schienenbus während seiner Rundfahrt um Aachen.

Genießen Sie an diesem Tag die eigene Heimat gleich zweimal aus einer neuen Perspektive. Ihre nostalgische Reise beginnt am Aachener Hbf und führt Sie zunächst bis nach Herzogenrath, wo ein Wechsel auf das rund 40 km lange Euregio Verkehrsschienennetz (EVS) erfolgt. Dabei passieren Sie das ehemalige Aachener Revier als eines der ältesten Steinkohlenbergbauregionen in Europa. Vorbei an den Stationen „Alsdorf Annapark“ und „Eschweiler-St. Jöris“ geht die Reise weiter durch die Kupferstadt Stolberg mit ihrer romantischen Altstadt bis nach Breinig. Das Besondere: Der Schienenbus befährt die stillgelegte Zugstrecke von „Stolberg zur Mühlen“ bis nach Breinig, welche normalerweise nicht zugänglich ist und ein besonderes Eisenbahnerlebnis darstellt. In Breinig wechselt der Schienenbus erstmals die Fahrtrichtung und reist zurück bis Stolberg. Ihre weitere Rundfahrt führt Sie durch die Stadt Eschweiler und weiter nach Langerwehe, wo ein erneuter Fahrtrichtungswechsel nach Aachen stattfindet.

Abotour

Termin: 26. Mai 2018 (Abfahrt ab Aachen Hauptbahnhof)

Tour 1: ab ca. 10 Uhr

Tour 2: ab ca. 14 Uhr

Die Reiseroute:

Aachen Hbf – Herzogenrath – Alsdorf-Annapark – Eschweiler-St. Jöris – Stolberg Mühlener Bahnhof – Stolberg-Altstadt – Breinig – Stolberg-Altstadt – Stolberg Mühlener Bahnhof – Eschweiler Talbahnhof – Langerwehe – Eschweiler Hbf – Stolberg Hbf – Aachen Hbf

Leistungen:

• ca. 2-stündige Rundfahrt im historischen Schienenbus

• Sitzplatzreservierung

• Persönliche AKE-Reiseleitung

Preis:

35,- € p.P. für Erwachsene

Kinder bis 4 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen frei (kein Sitzplatzanspruch), Kinder 5-14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen reisen für die Hälfte des Reisepreises

Zwei Erwachsene und max. drei Kinder reisen zum Preis von zwei Erwachsenen und einem Kind (Familienpreis)

Buchung beim Veranstalter:

AKE-Eisenbahntouristik, Kasselburger Weg 16, 54568 Gerolstein, Tel. 06591/94998700

per Service-App: AZ/AN direkt

Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Eigene An- und Abreise nach/von Aachen.