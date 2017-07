Rennspektakel in der Eifel

Zum dritten Mal gastiert die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft am Nürburgring. Die FIA WEC - 6 Hours of Nürburgring (14. - 16. Juli 2017) versprechen auch in diesem Jahr spannende Action mit den modernsten Rennwagen der Welt.

Alle Zuschauer können sich über spannende Duelle auf der Piste und spektakuläre Renn-Action in der Eifel freuen. Der Fight der fast 1 000 PS starken Hightech-Hybrid-Boliden in der FIA WEC lockte bereits im vergangenen Jahr 58 000 Zuschauer an den Nürburgring. Sie konnten ein packendes Rennen genießen, das auch in den weiteren Klassen Hochspannung bot. Und auch in diesem Jahr bahnt sich eine spektakuläre Fortsetzung an. Mit ein wenig Glück haben Sie jetzt die Möglichkeit dieses Rennsport-Ereignis live und aus nächster Nähe zu erleben. Wir verlosen 3 x 2 Wochenendtickets für die FIA WEC - 6 Hours of Nürburgring Die Tickets gelten von Freitag bis Sonntag und berechtigen zum Zutritt zu allen geöffneten Tribünen (Sonntag fester Sitzplatz auf Tribüne T4), dem Fahrerlager und dem Pitwalk.

Gewinnspiel

Und so machen Sie mit:

Einfach anrufen unter der Telefonnummer 01379-88491111 oder eine SMS mit dem Stichwort

„azan fia“ an 1111 schicken

(Bei SMS-Teilnahme bitte Namen, Adresse und Kundennummer angeben).

Teilnahmeschluss ist der 05.07.2017, 24 Uhr. Die Gewinner werden per Los ermittelt und informiert. Gewinnspielteilnahme aus Belgien oder den Niederlanden

Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen:

Veranstalter des Gewinnspiels ist die

Zeitungsverlag Aachen GmbH,

Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

Teilnahmeberechtigt sind alle Aboplus-

Kunden ab 18 Jahre. Mitarbeiter der

Zeitungsverlag Aachen GmbH und deren

Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

50 Cent aus dem deutschen Festnetz,

ggf. abweichende Mobilfunkpreise.

Gewinnspielteilnahme aus „B“ oder „NL“

Wichtig: Bei diesen Telefonnummern

nicht die Landeskennung für Deutschland

vorwählen!

Tel. 078 055035 (Belgien)

Tel. 043 6013446 (Niederlande)

Di.-Mi. 7.30-18.00 Uhr (Inlandsgespräch)

Bitte Stichwort der Aktion angeben.