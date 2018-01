René Kollo in Alsdorf

Er gilt als einer der größten Wagner-Tenöre der Welt: René Kollo. Über fünf Jahrzehnte begeistert der Berliner die Musikfans in Deutschland und der ganzen Welt, ist bekannt für seine Erfolge in Bayreuth, an der New Yorker Met, der Scala in Mailand und im Mariinski-Theater in St. Petersburg. Nun ist Kollo 80 Jahre alt und bedankt sich bei seinen Fans auf seiner Abschiedstournee – am Freitag, 16. Februar 2018, um 20 Uhr live in der Stadthalle Alsdorf.

René Kollo hat eine unvergleichliche Karriere in der Welt der Oper hingelegt, mit den berühmtesten Dirigenten und an den renommiertesten Bühnen gearbeitet. Im Konzert seiner Abschiedstournee präsentiert er einen prominenten Ausschnitt aus seinem enormen Repertoire. So umfangreich wie sein Liedgut ist auch seine Stimme. Mit unterhaltsamen Geschichten leitet Kollo neue Lieder ein und in andere über und verbindet sie so zu einem harmonischen Programm. Seien Sie dabei, wenn der Star-Tenor in Alsdorf auftritt und sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten zum absoluten Vorzugspreis.

Termin: 16.02.2018, 20 Uhr

Ort: Stadthalle Alsdorf

Preise: PK 1: 30,90 € (für Abonnenten) 52,90 € (regulär)

PK 2: 27,90 € (für Abonnenten) 47,90 € (regulär)

PK 3: 24,90 € (für Abonnenten) 42,90 € (regulär)

zzgl. 1,- € Systemgebühr

Tickets: Erhältlich in allen bekannten Vorverkaufsstellen des Medienhauses Aachen:

http://www.aachener-nachrichten.de/verlag/kontakt/adressen-telefon

Max. vier Tickets pro Aboplus-Karte.