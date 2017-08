Reicher leben lernen

Reichtum! Ah! Wer will das nicht? Wie wäre es, wenn Sie ein wenig reicher wären? Finanziell, aber auch mental.

In seinem humorvollen Vortrag legt Chin Meyer die geistigen Voraussetzungen für inneren und äußeren Reichtum und verrät praktische Tipps, die Deutschlands „Family Offices“ (Großvermögensberater) ihren schwerreichen Klienten ans Herz legen. Allerdings ist es ein großer Unterschied, ob Ihr Geld nur auf dem Konto rumgammelt, oder ob Sie tatsächlich reich leben – also mit Freude, Genuss und Spaß Ihrem Leben einen Sinn geben. Von Chin Meyer erfahren Sie, welche geistigen Qualitäten Sie trainieren müssen, um reich zu leben. Sie lernen die Fallstricke kennen, die erfolgreiche Investoren von nicht so erfolgreichen unterscheiden. Und während Sie das Gespür entwickeln, ein eigenes Finanzprodukt zu kreieren, werden Sie sogar köstlich unterhalten!

Vortrag

Termin: 30. August 2017, 19.30 Uhr

Ort: forum M, Buchkremerstr. 1–7, Aachen

Preis: 49,- € p.P. (für Abonnenten) 59,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung: www.sprecherhaus.de

oder unter Tel. 02561/69565170 (Mo.-Fr. 9-12 Uhr und 14-16 Uhr)

Weitere Informationen unter: www.horizontwissen.de

Begrenztes Kontingent.

Eine Veranstaltung aus unserem Angebot: