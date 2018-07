Pures Lebenselixier

Trinkwasser gilt als das Lebensmittel Nummer eins. Nicht nur in diesem heißen Sommer, sondern im gesamten Jahresverlauf wird zu Hause der Wasserhahn aufgedreht und wie selbstverständlich das kühle, erfrischende Nass erwartet.

Die Gewinnung von Trinkwasser ist aber ein spannender Prozess. Einblicke erhalten Abonnenten unserer Zeitung bei einem exklusiven Besuch im Kreiswasserwerk Heinsberg an dessen Hauptsitz in Wegberg-Uevekoven. Der Geschäftsführer des kreiseigenen Unternehmens, Diplom-Ingenieur Michael Leonards, wird die Gäste persönlich Willkommen heißen und durch das Wasserwerk führen. Nach einer Vorstellung des Kreiswasserwerkes werden bei einem Rundgang unter anderem Brunnen und Enteisenungsanlage, Reinwasserbehälter und Reinwasserpumpen, aber auch Labor und Lager erkundet. Und natürlich wird an diesem Nachmittag auch frisches Wasser probiert.

Wegberg

Termin: 29. August 2018, 14.30 Uhr

Ort: Kreiswasserwerk, Wegberg-Uevekoven

Leistungen: • Führung durch das Unternehmen unter fachkundiger Leitung

Bewerbung: Schriftlich bis 01.08.

(Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Wasser“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers.) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Eigene An- und Abreise. Begrenztes Kontingent. Benachrichtigung in der KW 32.