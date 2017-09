Polizeiarbeit, wie sie im TV nicht zu sehen ist

Rund um die Uhr ist die Polizei für die Bürger da: So hat allein die Kreispolizeibehörde Heinsberg pro Jahr rund 60.000 Einsatzlagen zu bewältigen. Aufgenommen und ermittelt wird nach mehr als 7.200 Verkehrsunfällen und in fast 17.500 Kriminalfällen. Als Beschuldigte oder als Zeugen werden jährlich circa 25.000 Bürger vernommen. All dies geschieht mit einem Team aus rund 370 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie knapp 50 Verwaltungskräften.

Einen exklusiven Blick hinter die Kulissen dürfen Abonnenten unserer Zeitung in der Heinsberger Polizeizentrale werfen. Dort werden sie erfahren, dass zwar nicht alles so ist, wie es in der Krimi-Fernsehwelt dargestellt wird, aber dass die Alltagsarbeit der Polizei trotzdem spannend ist. Nach dem Motto: „Kein Tag wie der andere!“

Unter dem Titel „110 – Polizei“ gibt es bei dieser Informationsveranstaltung zunächst einen Überblick über den Polizeiberuf im Allgemeinen und über die Kreispolizeibehörde im Besonderen. Das Kommissariat Vorbeugung steuert Präventionstipps bei. Danach wird die Leitstelle besichtigt, in der alle Fäden zusammenlaufen. Zum Besuchsprogramm gehören weitere interessante Stationen: Ein Diensthundführer wird mit seinem vierbeinigen Kollegen demonstrieren, wie mit dem richtigen Riecher und einer guten Taktik Kriminellen auf die Spur zu kommen ist. Die Gäste können im Fuhrpark Streifenwagen und Kräder ebenso in Augenschein nehmen wie die Geschwindigkeitsmesstechnik. Und auf dem Schießstand werden die Besucher ein Einsatztraining live verfolgen können.

Heinsberg

Termin: Mittwoch, 25. Oktober, nachmittags

Ort: Polizeigebäude Heinsberg

Leistungen: • Vorstellung der Kreispolizeibehörde in Heinsberg

• Besichtigung der Leitstelle, Vorführung DIensthundeführer, Vorstellung des Fuhrparks, Besuch einer Fortbildung auf dem Schießstand

Bewerbung: Schriftlich bis 27. September (Datum Poststempel) unter Angabe des Stichworts „Polizei“ (max. 2 Personen pro Karte), Kundennr., Name, Anschrift sowie Telefonnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt.

Schriftliche Benachrichtigung in der KW 40. Begrenztes Kontingent.