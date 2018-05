Plaudern über Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson (1908–2004) gehört zu den größten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Über sechs Jahrzehnte reiste er seit den 1930er Jahren durch Europa – mit seiner Leica immer auf der Suche nach dem Leben der Menschen und ihren Geschichten.

Ein gutes Foto war für Henri Cartier-Bresson eine Welt für sich. „Ich bin hinter dem einen, einmaligen Foto her, dessen Komposition solche Kraft und solchen Reichtum besitzt und dessen Inhalt so nach außen strahlt, dass dieses einzelne Bild eine ganze Geschichte in sich selbst darstellt“, so der Künstler selbst. Henri Cartier-Bresson war ein Meister darin, im Bruchteil einer Sekunde eine ganze Geschichte einzufangen. Die Ausstellung „Europäer“ umfasst rund 160 Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die teils skurril, teils ironisch, teils auch verstörend, doch fast immer lebensbejahend wirken. Sie zeigt uns Henri Cartier-Bresson als einen Journalisten, Humanisten und Künstler, der stets die Nähe zu den Menschen suchte und eine großartige Intuition für den richtigen Moment besaß. Die Ausstellung „Europäer“ ist in Kooperation mit der Agentur Magnum Photos und der Fondation Henri Cartier-Bresson in Paris entstanden. Sie ist vom 17. Juni bis zum 16. September im Kunst- und Kulturzentrum der Städteregion (KuK) in der Monschauer Altstadt zu sehen.

Wir ermöglichen Ihnen am Sonntag, den 15. Juli, eine exklusive Führung durch diese hochwertige Fotoausstellung mit vielen interessanten Details und Informationen – einen kleinen Snack inklusive. Andréa Holzherr (Direktorin der Agentur Magnum Photos, Paris) und Nina Mika Helfmeier (Kuratorin) führen die Besucher durch die Ausstellung.

Das KuK wurde im Jahr 2002 gegründet und befindet sich in der Monschauer Altstadt in einem 150 Jahre alten Gebäude, das früher als Finanzamt diente. Das Gebäude bietet auch Seminar- und Ausstellungsräume sowie mehrere kleine Werkstätten und Ateliers.

In den vergangenen Jahren hat sich das KuK mit großen Ausstellungen beispielsweise von Will McBride, Vivian Maier, Ara Güler oder Jim Rakete eine bundesweit guten Ruf erarbeitet.

Monschau

Termin: 15. Juli 2018, 12 Uhr

Leistungen: • Führung durch die Ausstellung und ein Snack

Bewerbung: Schriftlich bis 30.05. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „KuK“,

Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 23.