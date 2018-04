Pferdesport in der Soers erleben

Das Weltfest des Pferdesports – der CHIO Aachen lädt im Sommer erneut die Besucher zu einem Abstecher in die Soers ein. Vom 13. bis 22. Juli 2018 verwandelt sich das ALRV-Turniergelände in eine Wettkampfstätte für die besten Reiterinnen und Reiter, Voltigierer und Kutschenfahrer.

Die Elite misst sich in packenden Wettkämpfen und kürt aus ihren Reihen die Sieger. Besonders im Hauptstadion, welches über mehr als 40 000 Plätze verfügt, dürfen sich die Zuschauer auf tolle Springreitwettbewerbe freuen. Sie können diese sportlichen Höhepunkte mit einem ganz besonderen Angebot live verfolgen. Aboplus bietet seinen Leserinnen und Lesern am 18. Juli ein exklusives Ticket-Angebot. An diesem Tag finden im Springstadion gleich drei Wettkämpfe statt: der Preis des Handwerks, der Turkish Airlines-Preis von Europa und der Preis der StädteRegion Aachen in memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz.

Das Ticket-Angebot umfasst einen überdachten Sitzplatz im Hauptstadion, ein Lavazza-Kaffee und eine Lindt-Praline auf der „Piazza Lavazza“ am Abreiteplatz Dressur sowie die Chance auf einen Sitzplatz in einer Kutsche beim „Abschied der Nationen“ am 22. Juli. (Hierzu beim Ticketkauf einfach entsprechenden Flyer ausfüllen). Neben den sportlichen High-lights, sind auch die besondere Atmosphäre und das Flair des CHIO Aachen ein Besuch wert. Im weißen Zeltdorf des Turniergeländes laden Aussteller und Gastronomen zum Verweilen ein. Wollen auch Sie in diesem Sommer das spannende Springen um den Turkish Airlines-Preis von Europa live verfolgen und einen wunderschönen Tag in der Aachener Soers genießen? Dann sichern Sie sich jetzt die begehrten Tickets und erleben Sie Spitzensport aus nächster Nähe.



Termin: 18. Juli 2018



Ticket-Angebot für Abonnenten:

• überdachter Sitzplatz im Stadion

• ein Lavazza-Kaffee mit einer Lindt-Praline

• die Chance auf einen Sitzplatz in einer Kutsche beim „Abschied der Nationen“ am 22. Juli 2018



Preis: 21,- € p.P. (nur Abonnenten)



Tickets: Erhältlich in allen Vorverkaufsstellen des Medienhauses Aachen mit Ticketverkauf http://www.aachener-nachrichten.de/verlag/kontakt/adressen-telefon gegen Vorlage Ihrer Aboplus-Karte (max. 4 Tickets pro Karte). Begrenztes Kontingent.