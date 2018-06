Natur und Geschichte aktiv erleben

Wanderschuhe schnüren, den Rucksack mit ordentlich Verpflegung bestücken und dann ab an die frische Luft. Unsere Region ist vielfältig und will entdeckt werden – am besten auf einer ausgiebigen Wanderung. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Route durch das Wurmtal? Die „grüne Lunge“ zwischen Herzogenrath und Aachen eignet sich hervorragend für eine ausgiebige Tour. Entlang des namensstiftenden Flüsschens, welches sich mäanderartig durch das gesamte Tal schlängelt, kann man auf einer Wanderung Geschichte, Natur und Tierwelt kennenlernen.