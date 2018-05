Natürliche Entspannung aus Indien

Möchten Sie die Faszination erleben, mit der die altindische Lehre des Yoga weltweit so viele Menschen in ihren Bann zieht? Entdecken Sie mit der zertifizierten Yogalehrerin und Autorin Martina Mittag im Rahmen einer interaktiven Lesung die spannende Welt des Hatha Yoga. Wir laden Sie auf eine 90-minütige Reise durch die Energiezentren, die sogenannten Chakren, ein. Dabei erfahren Sie auch, was diese mit Ihrem alltäglichen Erleben zu tun haben und wie Sie durch gezielte Übungen mehr Erdung, Standfestigkeit, Genuss, Begeisterung, innere Ruhe oder einen Zugang zu Ihrer Intuition bekommen können.