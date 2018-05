Musicals vor historischer Kulisse

Im September werden Adel Tawil, Vicky Leandros oder die Gypsy Kings mit ihren Klängen das Publikum auf der malerischen Burg Nideggen verzaubern.

Das Open Air-Festival im Kreis Düren mit dem bezeichnenden Namen „Bühne unter Sternen“ wird traditionell von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten begleitet. Erstmals organisieren wir in diesem Jahr eine eigene Veranstaltung: „The Magic of Musicals“. Die renommierte Show-Truppe von M&M-Events wird uns quer durch die bunte Reihe der Klassiker und aktuellen Produktionen führen. „Wir wollen allen Gästen einen Gute-Laune-Sonntag in der Eifel bieten“, erläutert Klaus Pastor, der diesen Programmpunkt des Festivals für das Medienhaus organisiert, die Zielsetzung. Das Ganze wird sich ausnahmsweise nicht „unter Sternen“ abspielen, sondern als Matinee zur Mittagszeit. „The Magic of Musicals“ wird vom Medienhaus zu günstigen Preisen angeboten. Aboplus-Kunden sparen rund 20 Euro pro Karte (max. 4 Stück). Sämtliche Gebühren sind im Preis inbegriffen. Damit sich der Ausflug in die Eifel so richtig lohnt, ist die Eintrittskarte zusätzlich mit einigen kostenlosen touristischen Angeboten verknüpft. So sind am 9. September nach der Matinee sowohl das Burgenmuseum (bis 17 Uhr) als auch das Wasser-Info-Zentrum Eifel in Heimbach (bis 18 Uhr) geöffnet. Begrenzt ist aus nachvollziehbaren Gründen die Kapazität der Führungen durch den mittelalterlichen Stadtkern von Nideggen und über den Landschaftsentdeckungspfad. Hier gilt: Wer sich zuerst anmeldet, ist dabei.

Vorteilspreis

Termin: 9. September 2018, 11.30 Uhr (Einlass ab 10.30 Uhr)

Leistungen: • Ticket für die Musical-Matinee • kostenlose Besichtigung Burgenmuseum Nideggen

(13.30 – 17 Uhr) • kostenloser Besuch des Wasser-Info-Zentrums Eifel in Heimbach (14 – 18 Uhr)

Der Rureifel-Tourismus e.V. bietet je zwei kostenlose Führungen (durch den historischen Stadtkern oder den Landschaftsentdeckungspfad Nideggen) an. Eintrittskarten bereit halten. Anmeldungen ab sofort unter

info@rureifel-tourismus.de, Tel. 02446/805790

Preise: 19,90 € p.P.(Kat. 1 statt regulär 39,- €;29,90 €p.P.(Kat. 2 statt regulär 45,- €); 39,90 € p.P. (Kat. 3 statt regulär 58,- €)

Tickets: Erhältlich in allen VVK-Stellen des Medienhauses Aachen (siehe 1. Lokalseite) gegen Vorlage Ihrer Aboplus-Karte (max. 4 Tickets pro Karte).

Eigene An- und Abreise.