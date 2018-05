Mit nostalgischen Gefühlen zum Westzipfel

Diese Tour hat sich bereits in den vergangenen Jahren bei unseren Abonnenten großer Beliebtheit erfreut, war stets überbucht und darf deshalb auch in diesem Jahr in unserem Angebot nicht fehlen: Mit einem sehenswerten Oldtimer-Bus aus dem Jahr 1953 geht es wieder zum Westzipfel, dem westlichsten Punkt Deutschlands in der Gemeinde Selfkant. Möglich macht dies erneut die West-Verkehr GmbH, deren Zentrale in Geilenkirchen der Ausgangspunkt zu dieser Fahrt ist.