Mai-Wanderung durch das „Gold der Eifel“

Im Frühling muss man in der Eifel einfach wandern. Gäste aus Nah und Fern wollen sich den wunderschönen Wechsel der Jahreszeiten im Venn und im Nationalpark nicht entgehen lassen.

Dabei dominiert die Farbe Gelb. Noch sind die letzten Narzissen nicht verblüht, noch findet man sie an schattigen Stellen, obwohl sie in diesem Jahr sehr früh erstrahlten. Im Laufe des Maimonats beginnt dann wieder die Ginsterblüte, das „Gold der Eifel“ lockt zum Ausflug. In den Wäldern begegnet uns der Besenginster an manchen Stellen, aber nirgendwo ist er so beeindruckend als gelber Teppich zu erleben wie auf der Dreiborner Hochfläche.



Wir möchten unsere Leser zu einer geführten Wanderung durch das „Gold der Eifel“ auf der Dreiborner Hochfläche einladen, an der Seite eines Rangers und vorbei an der Wüstung Wollseifen. Optional können die Teilnehmer nach der Wanderung die Ausstellung „Wildnisträume“ besuchen, eine interaktive Erlebnisausstellung im Nationalpark-Zentrum (8,-/4,-Euro/Kinder bis 7 Jahre frei)

Eifel

Termin: Mittwoch, 24. Mai,

9.30 Uhr ab Nationalparkzentrum Vogelsang bis ca. 12 Uhr

Leistungen: • Geführte Wanderung mit Ranger über die Dreiborner Hochfläche



Bewerbung: Schriftlich bis 26.04. unter Angabe Ihrer Kundennummer, Alter, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Personen pro Bewerbung) und Mobilnummer• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Ranger“, Postfach 500 110, 52085 Aachen• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de Begrenztes Kontingent. Benachrichtigung in der KW 18.