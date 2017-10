„Lippels Traum“ – Ein Familienstück

Mit einem spannenden orientalischen Märchen vor dem Schlafengehen fängt alles an. Philipp, von allen Lippel genannt, liest und liest, bis er nicht mehr weiterlesen darf. Zum Glück hat Lippel in dieser Nacht einen Traum. In einem Palast im fernen Orient begegnet er dem königlichen Geschwisterpaar Hamide und Arslan, die durch eine Hinterlist ihrer bösen Tante vom eigenen Vater aus dem Palast verbannt werden.

Nacht für Nacht träumt Lippel das Abenteuer weiter und wird bald selbst Teil der Geschichte. In seinen Träumen lernt Lippel, wie er das richtige Leben meistern kann. Oder ist es gar kein Traum? Sind es wirklich der Prinz und die Prinzessin aus dem Morgenland, denen er zur Seite steht, oder sind es nicht eher die beiden neuen Mitschüler – zwei Kinder aus Marokko, mit denen er sich angefreundet hat?

Jedenfalls hilft Lippel den beiden Königskindern, viele Abenteuer zu bestehen, bis sie endlich die böse Tante überlisten und in den Palast zu ihrem Vater zurückkehren können. Eine warmherzige und humorvolle Geschichte von Paul Maar, der den meisten Menschen als Autor der „Sams“-Geschichten bekannt ist. Dazu gibt es natürlich die beliebten DAS DA Kinderlieder, die extra für diese Inszenierung komponiert und auf der Bühne live gesungen werden. Erleben Sie dieses spannende Theaterstück für die ganze Familie in der exklusiven Vorpremiere am 3. November 2017 um 17.30 Uhr.

Exklusiv

Termin: 3. November 2017, 17.30 Uhr

Ort: DAS DA THEATER Aachen, Liebigstraße 9

Preis: 12,- € p.P. für Erwachsene 7,50 € p.P. für Kinder (nur Abonnenten)

Tickets: Erhältlich ausschließlich im Theaterbüro, Liebigstr. 9, Aachen

Öffnungszeiten: Di. – Fr., 10–16 Uhr oder per E-Mail an theater@dasda.de unter

Angabe des Stichwortes „3.11. Lippels Traum“, der Aboplus-Kundennummer und der Personenanzahl.

Mehr Infos unter www.dasda.de