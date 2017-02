Lieder voller Poesie und Pop in Köln

Pausen von sechs oder sieben Jahren kennt die Popmusik eigentlich nicht. Wer solch eine lange Zeitstrecke ohne die Veröffentlichung neuer Songs angeht, fällt aus allen Rastern der Aufmerksamkeit. Bei Philipp Poisel ist das anders, im Universum des Songwriters wird Entschleunigung groß geschrieben.

Live war Philipp Poisel in den letzten Jahren allerdings immer wieder in verschiedenen Set-Ups unterwegs, zuletzt mit einem Band-Auftritt beim diesjährigen Lollapalooza in Berlin, bei dem er auch neues Material erstmals live präsentierte. Am 8. April 2017 kommt er auf seiner großen Arena-Tournee in die LANXESS arena nach Köln. Erleben Sie den gefühlvollen Sänger von Top-Sitzplätzen im Balkonbereich der Loge aus und genießen Sie bis zur Veranstaltung ein reichhaltiges Buffet mit kalten und warmen Speisen. Dazu gibt es eine große Auswahl an Getränken.

Termin: Samstag, 8. April 2017, 19.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)

Leistungen: • Logentickets

• Sitzplatz auf dem Balkonbereich in der 1. Preiskategorie (in der Loge begrenzte Sitzplatzmöglichkeiten)

• Reichhaltiges Buffet mit verschiedenen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts ab Einlass um 17.30 Uhr bis zum Veranstaltungsbeginn

• Auswahl an alkoholischen Getränken und Softdrinks (bis halbe Stunde nach Veranstaltungsende

Preis: 79,- € p.P. (für Abonnenten) 99,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung beim Veranstalter:

ARENA Management GmbH Vertrieb, Telefon 0221/8022215, (nur Ticket-Hotline, keine Beratung)

www.lanxess-arena.de/zva E-Mail: vertrieb@lanxess-arena.de

Begr. Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Eigene An- und Abreise. Tickets sind vom Storno ausgeschlossen.