Leckere Vitaminbomben für zuhause

Lassen Sie sich von der Begeisterung für Smoothies anstecken und machen Sie mit bei dem exklusiven Workshop zum Thema Smoothies, der von Joachim G. Steuck angeboten wird. Erfahren Sie alles Wissenswerte rund um den aufwendigen Einkauf von frischen saisonalen Produkten, der besonderen Herstellung und werfen Sie zudem einen Blick in die Küche des Smoothie-Makers.

Joachim G. Steuck machte 2015 sein Hobby zum Beruf. Smoothies bedeuten für ihn: Rezepte finden und Nachmixen, selber zusammenstellen und dann die unterschiedlichen Wirkungen am eigenen Leib beobachten. Seine Faszination gilt den neuen Geschmackserlebnissen und unerwarteten Kombinationsmöglichkeiten. Hiervon wird er bei unserem Workshop berichten und mit etwas Glück einen gelben Smoothie für unsere Nachrichten- Leser sowie einen blauen für die Leser der Aachener Zeitung gemeinsam mit den Teilnehmern kreieren. Alle Fragen zu Smoothies werden selbstverständlich beantwortet. In lockerer Runde können verschiedene Smoothies verkostet und ihre Herstellung live beobachtet werden. Außerdem erhält jeder Teilnehmer am Schluss einen Smoothie zum Mitnehmen.

Workshop

Termin: 13.Oktober 2017, 19 Uhr bis ca. 21.30 Uhr

Ort: 52066 Aachen, Robert-Schu- mann-Straße 51

Leistungen: • Teilnahme am Workshop

• ein Smoothie p.P. zum Mitnehmen

Schutzgebühr: 5,- € p.P.

Bewerbung: Schriftlich bis 20.09. (Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers.) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Smoothie“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Eigene An- und Abreise. Begrenztes Kontingent. Die Teilnehmer werden in der KW 39 benachrichtigt.