Lauf-Workshop

Mit steigendem Alter häufen sich Krankheiten und Arztbesuche. Nahezu jeder kennt jemanden (oder ist sogar selbst betroffen), der mit altersbedingten Krankheiten zutun hat.

Herzinfarkt, Bluthochdruck, Diabetes, Rückenschmerzen oder Osteoporose sind häufige Probleme. Gerne erinnert man sich zurück, wie man immer bereit für die nächste Weltreise oder ein Fußballspiel gegen die Enkel gewesen ist. Holen Sie sich Ihre Lebensqualität zurück! Mediziner und Sportwissenschaftler raten zu mehr Bewegung. Eine der einfachsten und schönsten Formen von Bewegung ist der Laufsport. Beim Laufen wird die Muskulatur auf- und Fett abgebaut. Sie straffen Ihre Beine und tun ganz nebenbei noch etwas für Ihre Gesundheit, denn Läufer/innen leiden nachweislich seltener an altersbedingten Krankheiten. Lassen Sie sich in einem 3-stündigen Workshop von der Faszination des Laufens begeistern! Sie werden dabei durch die lizensierten Profis von MedAix Running persönlich betreut. Profitieren Sie von jahrelanger Lauferfahrung und geballtem Know-how und lernen Sie in Theorie- und Praxisteilen die richtige, gelenkschonende Lauftechnik. Bei der optimalen Regeneration nach dem Laufen hilft eine Black Roll für die Füße. Sie erhalten eine „Black Roll“ im Wert von 9,90 Euro, die im Workshop-Preis inbegriffen ist. Der Workshop ist für jeden Leistungsstand geeignet.

Workshop

Termine: 21. Januar 2018 / 18. Februar 2018

Treffpunkt: MedAix Rückenzentrum, Eupenerstraße 293, 52076 Aachen

Leistungen: • 3-stündiger Workshop mit Betreuung durch lizensierte Lauftrainer von MedAix

• je eine „Black Roll“ pro Teilnehmer

Preis: 39,- € p.P.(nur für Abonnenten)

Anmeldung: http://www.medaix-running.de/anmeldung