Kunstgenuss in der Stadt der Liebe

Haben Sie am Samstag, 9. Dezember, schon etwas vor? Thalys und Aboplus möchten mit Ihnen gemeinsam auf Entdeckungstour in Paris gehen. Wir haben uns das Musée national herausgesucht, das einzigartige Werke des spanischen Ausnahmekünstlers Pablo Picasso zeigt. Alternativ oder im Anschluss können Sie auf eigene Faust das Trendviertel Marais oder Ihre Lieblingsplätze in der französischen Hauptstadt erkunden.

In der Dauerausstellung des Musée national sind mehr als 5 000 Werke von Pablo Picasso, die sich aus Gemälden, Skulpturen und Fotographien sowie Skizzen, Dokumenten und Filmaufnahmen zusammensetzen, veröffentlicht. Zusätzlich sind auch Werke von Künstlern wie Henri Matisse und Joan Miró ausgestellt, die aus der persönlichen Sammlung von Picasso stammen. Nicht nur für Kunstkenner ist dieser Ausflug eine ganz besondere Reise.

10 x 2 Plätze zu gewinnen

Seit über 20 Jahren verbindet der Hochgeschwindigkeitszug Aachen mit Paris und Brüssel. Mit maximalen 300 km/h wird die (Kunst-)Metropole Paris in zwei Stunden und 41 Minuten erreicht. Bei unserer Reise mit dem Thalys beginnt der Kurzurlaub bereits an Bord: Frühstück auf der Hin-, Abendessen auf der Rückreise. Alles in der 1. Klasse.

Exklusiv

Termin: 9. Dezember, Abfahrt AC: 7.24 Uhr Rückkehr: 20.36 Uhr

Leistungen: • 1. Klasse Tickets für die Hin- und Rückfahrt

• Im Thalys inklusive: am Platz serviertes Frühstück (Hinfahrt), am Platz serviertes Abendessen (Rückfahrt), heiße und kalte Getränke inklusive Wein und Bier, WLAN, internationale Zeitungen

und Zeitschriften

• Metrotickets für den öffentlichen Nahverkehr ab Bahnhof Paris Nord ins Musée national Picasso und zurück

• Eintrittskarten für das Museum

• Reisebegleitung durch Thalys

Veranstalter: Pressestelle Thalys Deutschland

c/o BCC GmbH Rembrandtstr. 13 60596 Frankfurt am Main

Bewerbung: Schriftlich bis 15.11.

(Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennr., Name, Adresse, Personenanz. (max. 2 Pers. pro Bew.) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Thalys“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 47. Eigene An- und Abreise bis zum Hauptbahnhof Aachen.