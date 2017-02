Kulinarische Genüsse mit Aboplus erleben

Feine Speisen bei exquisitem Service und in besonderem Ambiente genießen: das ermöglicht der Aachener Ratskeller. Gastronom Maurice de Boer heißt Sie in seinem Restaurant herzlich willkommen und bietet exklusiv für alle unsere Abonnenten sonntags ein spezielles 3-Gänge-Menü zum Preis von 22,50 Euro an.

Frische und regionale Produkte

Der Startschuss fällt am 12. März – ab dann können Sie jeden Sonntag das Angebot nutzen. Monatlich wechselnd erwartet Sie ein ganz besonderer Gaumenschmaus. Den Auftakt im März macht eine Bouillabaisse mit Croutons und Rouille. Im Hauptgang folgt dann wahlweise gegrilltes Lachsfilet an lauwarmen Bulgursalat mit Zucchini-Gemüse oder ein Medaillon vom Jungschwein mit Ofenkartoffeln und sahnigem Kohlrabi. Als Dessert erwartet den Gast eine Crème Brûlée von der Tonkabohne. Maurice de Boer und sein Team setzen dabei frische und regionale Produkte mit pfiffigen Ideen gekonnt in Szene. Die Gäste dürfen sich auf eine hohe Qualität und kulinarische Besonderheiten freuen.

Das Aboplus-Menü muss vorab reserviert werden. Buchungswünsche werden ab sofort entgegengenommen. Die Getränke sind nicht im Menü-Preis enthalten.

Zeitraum: immer sonntags, 12.03 bis 12.11.2017

Ort: Ratskeller, Markt 40, 52062 Aachen

Leistungen: • 3-Gänge-Menü exklusiv für Aboplus-Karteninhaber. Pro Karte erhalten maximal vier

Gäste den Vorteilspreis. Vorab-Reservierung erforderlich unter Angabe der Aboplus-Nummer.

Preis: 22,50 € p.P. (45,- € p.P. für Nicht-Abonnenten)

Anmeldung: Telefonische Reservierung im Ratskeller ab sofort unter 0241/35001