„Kasalla unplugged“ zu Hause

Am Finaltag des „September Specials“ in Aachen tritt „Kasalla“ um 13.30 Uhr auf der Hauptbühne am Markt auf. Wem der zu voll sein sollte, aber den Sound der Kölner Band mag, sollte jetzt aufpassen, sofern er oder sie Aboplus-Kunde ist: „Kasalla“ kommt am 17. September auch zu Ihnen nach Haus! Wir machen das mit Unterstützung der Ferienregion Kaiserwinkl in Tirol, die die fünf Musiker an diesem Tag von der einen Domstadt in die andere holt, möglich. Rechnen Sie gegen 15.30 Uhr mit der Band.