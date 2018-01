Selbstgeschriebene und selbstkomponierte Musicals zu inszenieren, die darüber hinaus noch einen sozialkritischen Kern haben – das ist seit 1992 der künstlerische Anspruch des exART-Musiktheaters.

Seither wurden acht Musicals in Eigenregie produziert und regional wie deutschlandweit auf die Bühne gebracht. Der Anspruch des exART-Musiktheaters, das seine Wurzeln am Franziskus-Gymnasium Vossenack hat, geht über die Förderung junger, talentierter Schüler weit hinaus: das exART-Musiktheater ist ein generationenübergreifendes Ensemble, in dem ehemalige Schüler, Lehrer, Eltern sowie viele Quereinsteiger – auf Basis langjähriger Bühnenerfahrungen – atemberaubendes Musiktheater bieten. Nun präsentiert das Musiktheater im Kulturkino Vogelsang IP vom 2. bis zum 4. März seine neue Rockoper „UNLIMITED“. Das Stück befasst sich kritisch mit vielen aktuellen Fragestellungen. Es geht um Macht, den Kampf um Wahrheit und Liebe, um Fremd- und Selbstbestimmung. Autor Clemens Amendt verbindet Fiction mit Wirklichkeit. Musikalisch bietet „UNLIMITED“ eine Mischung aus Rockmusik, Balladen und Filmmusik mit echtem „Ohrwurmcharakter“. In „UNLIMITED“ wird das Ensemble erstmals von externen, professionell ausgebildeten Künstlern unterstützt. Und Sie haben als Abonnent die einmalige Möglichkeit, bereits bei der Vorpremiere am 1. März um 18 Uhr live dabei zu sein. Sie erwartet vorab die Einführung in das Stück durch Autor und Regisseur Clemens Amendt. Nach der Vorstellung dürfen Sie sich über einen Sektempfang und ein Treffen mit den Hauptdarstellern und den Machern der Rockoper „UNLIMITED“ freuen. Und zu guter Letzt erhält jedes Paar eine CD mit den Songs des Stücks. Informationen zu Tickets erhalten Sie u.a. telefonisch bei der Tickethotline von Vogelsang IP unter: 02444 / 91579-0.

