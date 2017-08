Innovative Technologien aus der Region

Außergewöhnliche Lösungen für Industrie und Architektur: Mit diesem Anspruch entwickelt das Dürener Unternehmen GKD – Gebr. Kufferath AG seit mehr als 90 Jahren Drahtgewebekonstruktionen,

die einen Beitrag für eine gesunde, saubere und sichere Welt leisten. Ob Filter- und Abscheideprozesse in der mechanischen Verfahrenstechnik, Schlüsselfunktionen von Prozessbändern in einer Vielzahl industrieller Anwendungen oder Aufgaben der Gebäudeoptimierung: Mit einzigartiger Breite des Know-how-Spektrums sichert sich die technische Weberei ihre weltweit führende Marktposition als Hightech-Dienstleister für anspruchsvolle Nischenmärkte. Durch globale Präsenz, innovative Technologien und zukunftsorientierte Geschäftsmodelle überträgt GKD konsequent Marktbedürfnisse in nachhaltigen Kundenerfolg. So setzt das in dritter Generation geführte Familienunternehmen mit führender Kompetenz und leidenschaftlichem Gestaltungswillen weltweit regelmäßig neue Standards. Einen interessanten Einblick in den Firmensitz in Mariaweiler erhalten unsere Leser am Donnerstag, 14. September, 16 bis 18 Uhr, bei einer Betriebsführung. Im Anschluss daran beantwortet GKD-Vorstand Dr. Stephan Kufferath alle Fragen der Teilnehmer.

Globale Bedürfnisse

Schon seit der Firmengründung im Jahr 1925 bedient die technische Weberei Wachstumsfelder, die Gesellschaft und Wirtschaft in allen Bereichen prägen. Heute arbeitet GKD mehr denn je daran, dazu beizutragen, die globalen Bedürfnisse wie Wasser, Ernährung, Umwelt- und Ressourcenschonung, Mobilität und Gesundheit zu beantworten. Derzeit arbeiten bei GKD weltweit 699 Mitarbeiter, 423 in Deutschland. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 83 Millionen Euro gemacht.

Düren

Termin: Donnerstag,14. Sept. 2017, 16 bis 18 Uhr

Ort: GKD, Metallweberstraße 46

Leistungen: • Betriebsführung

