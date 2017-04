Im Schatten des legendären Schlosses

Langerwehe. 800 Hektar Wald, die viel zu erzählen haben: Seit Generationen bewirtschaftet die Familie von Prinz Albert-Henri de Merode den Meroder Forst. In dem großen Wald in direkter Nachbarschaft zum Schloss Merode gibt es Bereiche, in denen nur Laubbäume stehen, Bereiche, in denen nur Nadelbäume wachsen und darüber hinaus einige Hektar Mischwald. „Dieser Forst“, sagt Prinz Albert-Henri de Merode, „ist ein Wirtschaftswald. Gleichwohl liegen uns natürlich Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz sehr am Herzen.“