Im Reich der Schatten

Das Pilobolus Dance Theatre ist wieder da! Nach dem Welterfolg von „Shadowland“ mit über einer Million Zuschauer weltweit hebt die US-Tanzcompagnie mit „Shadowland 2“ ihr poetisches Schattentheater auf das nächste Level. Am Mittwoch, 1., und Donnerstag, 2. Februar 2017, erlebt das staunende Publikum im Eurogress Aachen erstmals, wie sich die dreidimensionale Welt mit der „Schattenwelt“ verbindet und sogar die Leinwände selbst tanzen.

Die neuen Abenteuer im geheimnisvollen Schattenland spielen in einem Lagerhaus, im dunklen Inneren von Kisten. Phantastische Kreaturen von großer Schönheit sind darin eingesperrt – unschuldig, gestohlen, versteckt. Diesem finsteren Szenario erwachsen in „Shadowland 2“ überraschende, magische und unglaubliche Bilder. Der Wärter, der die Kisten bewacht, entdeckt gemeinsam mit der jungen Frau von der Poststelle unvermittelt einen Zugang zu dem Schattenleben im Inneren der Kisten. Eine ebenso abenteuerliche wie poesievoll inszenierte Flucht durch europäische Hauptstädte beginnt.

Aboplus verlost für diese einzigartige Show 3x2 Tickets. Genießen Sie vor der Show eine Bühnenführung mit Blick hinter die Kulissen.

Termin: 2. Februar 2017, ab 18 Uhr

Ort: Eurogress Aachen

