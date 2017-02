Im Bonbon-Glück

Millionen von kleinen und großen Menschen träumen von seinem Beruf. Hartmut Gerhards ist Bonbonmacher aus Leidenschaft. Mit alten Rezepten und traditionellen Maschinen produziert Gerhards süße Köstlichkeiten. Auf Jahrmärkten und Stadtfesten kann man seine Bonbons und Süßwaren finden. Mit seiner mobilen Bonbonküche fasziniert er Jung und Alt und stellt live die Produkte her.

Es duftet herrlich nach Himbeere, Anis oder Vanille. Die kleinen Süßigkeiten sind stets der Renner und lassen bei dem ein oder anderen nostalgische Gefühle aufkommen. Gehen Sie gemeinsam mit Aboplus am 11. April auf eine Reise in die faszinierende Welt der Bonbonmacher und besuchen Sie die Produktionsstätte von Hartmut Gerhards in Kesternich und gewinnen Sie seltene Einblicke in die Arbeitsweise des Handwerkers.

Die kleinen Besucher sind dabei, wenn die heiße, dampfende Zuckermasse angerührt wird und können dann später beim Kneten, Walzen und Fertigen der Bonbons helfen. So kommen die Kleinsten Stück für Stück hinter das Geheimnis der Bonbon-Handwerkskunst. Jedes Kind erhält natürlich auch etwas zum Naschen mit auf den Weg und darf auch ein besonderes Bonbon-Rezept zum Nachkochen mitnehmen. Dieses besondere Angebot für Kinder sollte man sich definitiv nicht entgehen lassen und sich auf einen der begrenzten Plätze bewerben.

Kinderaktion

Termin: Dienstag, 11. April 2017, ab 15 Uhr

Ort: Bonbon-Werkstatt, Kesternich

Leistung: Werkstattbesuch

1 selbstgemachter Lutscher pro Kind (plus 1 Bonbontüte pro Familie)

Preis: 10,- € für max. 2 Kinder plus 1 Begleitperson(nur Abonnenten)

Bewerbung: Schriftlich bis 22.02. unter Angabe Ihrer Kundennummer, Alter, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Kinder pro Bewerbung und in Begleitung eines Erwachsenen) und Mobilnummer, unter der Sie erreichbar sind

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Bonbon“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begrenztes Kontingent. Telefonische Benachrichtigung in der KW 9. Eigene An- und Abreise.