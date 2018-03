Hochseeabenteuer erleben

Stechen Sie gemeinsam mit Aboplus in See und erleben Sie Seefahrt-Abenteuer. Mit ihren 50 Metern Länge und den 35 Meter hohen Masten zieht sie sämtliche Aufmerksamkeit auf sich.

Es gibt wahrscheinlich niemanden im Hafen, der sich nicht nach diesem Segelschiff umdreht. Das Schiff kann stolze 900 Quadratmeter Segelfläche führen und verspricht damit atemberaubendes Segeln. An Bord überzeugt die „Mercedes“ mit einem Interieur aus edlen Hölzern, Ledersofas und Handläufen aus Messing. Das Segelsetzen übernimmt eine freundliche und erfahrene Crew und die Passagiere können sich hieran aktiv beteiligen oder einfach nur mit einem erfrischenden Cocktail das Geschehen an Bord und auf dem Wasser genießen. Der Tageszeit entsprechend werden an Bord frisch zubereitete Speisen angeboten (nicht im Preis inkludiert). Selbstverständlich erfüllt das Schiff strengste Sicherheitsauflagen für die gewerbliche Passagierfahrt. Der Kapitän der „Mercedes“ und seine Besatzung heißen Sie an Bord herzlich willkommen. Nach dem Törn können Sie noch etwas Freizeit in Scheveningen nutzen. Das einstige Fischerdorf, ein Vorort von Den Haag, hat sich über Jahrzehnte zum größten Seebad der Niederlande entwickelt. Die ewig langen Sandstrände und große Dünengebiete laden förmlich zu Spaziergängen ein. Wer es lebendiger mag, ist an der Strandpromenade mit ihren Geschäften, Restaurants und Sonnenterrassen gut aufgehoben. Besonders beliebt ist aber auch die 381 Meter lange Seebrücke mit Aussichtsturm.

Abotour

Termin: 20. Mai 2018

Abfahrt Düren, Parkpl. „Im Großen Tal“, Shell Tankstelle, 6.30 Uhr; Abfahrt Aachen, Hüls Friedhof, Wilmersdorfer Straße, 7 Uhr

Leistungen: • Bustransfer

• Begrüßungsgetränk an Bord

• Vierstündiger Segeltörn (je nach Witterung unruhige Seelage möglich)

Preis: 95,- € p.P.(für Abonnenten)

69,- €p. Kind bis 14 Jahren, 105,- € (für Nicht-Abonnenten, 79,- € p. Kind bis 14 Jahren)

Infos und Buchung beim Veranstalter: Wind is our friend C.V., Am Weserdeich 70, 26919 Brake

(Unterweser), Tel. 04401/8294870, Kennwort Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten

Begrenztes Kontingent.