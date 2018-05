Historische Festungsanlage bestaunen

Dass der heutige Brückenkopf-Park Jülich aus der Landesgartenschau 1998 in Jülich entstanden ist, wissen nicht viele Besucher. Nach wie vor bildet der napoleonische Brückenkopf

– Namensgeber des Parks – den Kernbereich der heutigen Freizeitanlage. Im 2. Weltkrieg stark beschädigt, wurde dieses Verteidigungsbauwerk saniert und aus dem einstigen Waffenplatz der sogenannte Stadtgarten vor historischer Kulisse gebaut. Ein Zoobereich beherbergt rund 500 Tiere – unter anderem Wölfe und Erdmännchen. Aber auch viele andere haarige Genossen wie Esel, Ziegen und Wildschweine begeistern die kleinen und großen Besucher. Das mit Bäumen umsäumte, sogenannte „Lindenrondell“ bietet neben einer Vielzahl an Ruheflächen auch ein reichhaltiges Angebot an Flächen zur Freizeitgestaltung, wie zum Beispiel Skateranlage, Beachvolleyball- und Kleinspielfeld. Zudem erwarten den Besucher Parkanlagen, Waldspazierwege, natürliche Obstwiesen und schöne Gärten. Highlights für Kinder sind die zahlreichen Spielplätze. Alles in allem erwartet die Gäste des Parks Freizeitspaß für Jung und Alt. Unsere Leser lernen den Park auf einer exklusiven Führung am 29. Juni kennen. Auf dieser Tour erwarten Sie auch überraschende Momente.

Exklusiv Führung

Termin: 29. Juni 2018, 18.30 Uhr

Leistungen: • Führung durch den Park Bewerbung: Schriftlich bis 03.05. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Park“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl und Mobilnummer

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begrenztes Kontingent – Auslosung in der KW 19. Eigene An- und Abreise.