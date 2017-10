Heiße Rhythmen in der Domstadt

Die zwölfmalige Grammy-Gewinnerin Shakira gastiert auf ihrer „El Dorado“-World Tour am Mittwoch, 8. November, in der Kölner LANXESS arena.

„Mein Dank geht an alle, die rund um die Welt meine Musik hören. Ich kann es kaum abwarten, wieder auf der Bühne zu stehen und gemeinsam mit euch eure und meine Lieblings-Hits zu singen. Wir werden Spaß haben! Die Reise nach El Dorado beginnt jetzt!“, erklärte Shakira. Die Tourankündigung folgt der Veröffentlichung von Shakiras elftem Studioalbum „El Dorado“, das in 37 Ländern die Spitzenposition der iTunes-Charts erreichte. Das fünffache Platin-Album enthält auch den Single-Hit „Chantaje“, dessen Video mit weltweit über 1,4 Milliarden Views am schnellsten die Marke von einer Milliarde Klicks überschritt und auf dem besten Weg ist, zu ihrem meist gesehenen Video überhaupt zu werden. Bei ihren Live-Shows mit dem eklektischen Mix aus Pop, Rock und Latin Music kann Shakira ihre Performance-Qualitäten zur vollen Entfaltung bringen. Erleben Sie dieses Spektakel von Top-Sitzplätzen im Balkonbereich der Loge aus und genießen Sie bis zur Veranstaltung ein reichhaltiges Buffet mit kalten und warmen Speisen. Dazu gibt es eine große Auswahl an Getränken.

Vorteilspreis

Termin: 8. November 2017, 20 Uhr

(Einlass ab 18 Uhr)

Leistungen:

• Logentickets

• Sitzplatz auf dem Balkonbereich (in der Loge begrenzte Sitzplatzmöglichkeiten)

• Reichhaltiges Buffet mit verschiedenen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts ab Einlass um 18 Uhr bis zum Veranstaltungsbeginn

• Auswahl an alkoholischen Getränken und Softdrinks (bis halbe Stunde nach Veranstaltungsende)

Preis: 129,- €p.P. (für Abonnenten), 159,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung beim Veranstalter:

ab dem 4. Oktober

ARENA Management GmbH, Vertrieb, Telefon 0221/8022215 (nur Ticket-Hotline, keine Beratung)

www.lanxess-arena.de/zva, E-Mail: vertrieb@lanxess-arena.de

Begrenztes Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Eigene An- und Abreise. Tickets sind vom Storno ausgeschlossen.